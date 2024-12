Bergamonews.it - Chiarimenti sull’agevolazione “Prima Casa Under 36”

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato il Principio di Diritto n. 5/2024, fornendo importanti precisazioni36”. Il decreto Milleproroghe 2023 (Dl n. 215/2023) ha infatti prorogata fino al 31 dicembre 2024 la misura, introdotta originariamente dal decreto-legge Sostegni-bis (Dl n. 73/2021).Dettagli della ProrogaL’agevolazione consente ai giovani sotto i 36 anni con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui di beneficiare dell’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per l’acquisto della. Originariamente, questa agevolazione era valida per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023. Tuttavia, con la proroga, è ora applicabile anche agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024, a condizione che il contratto preliminare sia stato sottoscritto e registrato entro il 31 dicembre 2023.