Black Doves | La Recensione – Intrighi passione e segreti a Londra

Diretta da Jasmila Žbani? (Quo Vadis, Aida?),è una miniserie originale Netflix che combina elementi di thriller politico e dramma personale. Con Keira Knightley nel ruolo principale e un cast di supporto stellare, la serie esplora i legami tra amore, tradimento e spionaggio, ambientando la sua storia in unaoscura e spietata.TramaHelen Webb (Keira Knightley) è un’ex spia che ha lasciato il mondo dell’intelligence per dedicarsi alla sua famiglia. Tuttavia, quando il suo amante viene assassinato, Helen viene trascinata in un complotto letale. Nel tentativo di proteggere i suoi cari e scoprire la verità, è costretta a confrontarsi con i fantasmi del passato e a riattivare le sue abilità da spia. Ma in un mondo dove nessuno è davvero chi dice di essere, Helen dovrà scegliere di chi fidarsi, rischiando tutto.