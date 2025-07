Cerimonia 30 anni massacro Srebrenica

A trent'anni dal terribile massacro di Srebrenica, la commemorazione alla Camera rappresenta un momento di riflessione e memoria collettiva. Con testimonianze emozionanti e interventi di alto livello, si ribadisce l'importanza di ricordare le vittime e di impegnarsi per un futuro di pace e rispetto dei diritti umani. Un’occasione per non dimenticare e rafforzare il nostro impegno contro ogni forma di violenza e oppressione.

7.39 Commemorazione alla Camera per i 30 anni dal massacro di Srebrenica, in cui furono uccisi oltre 8mila bosniaci musulmani, in un'"area di sicurezza" teoricamente protetta dai Caschi blu Onu. Dopo i saluti di Fatima Neimarlija (Bosnia nel cuore) e dell'ambasciatrice di Bosnia Erzegovina, Harms, intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il presidente dell'Interparlamentare italiana Casini. In collegamento diretto da Srebrenica, Ado Hasanovi, regista e testimone. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: srebrenica - massacro - anni - cerimonia

Un viaggio sulle orme dei sopravvissuti al massacro di Srebrenica - Un viaggio emozionante e carico di memoria: migliaia di persone si stanno muovendo lungo i sentieri bosniaci, riscoprendo il cammino dei sopravvissuti al massacro di Srebrenica.

Il massacro di Srebrenica: 30 anni dopo ancora molti dispersi; Il massacro di Srebrenica: 30 anni dopo ancora molti dispersi; Il film 'Quo Vadis, Aida? sul massacro di Srebrenica ha vinto il Premio Lux.

L'inferno di Srebrenica e quelle migliaia di morti in cinque giorni - Trent'anni fa il massacro compiuto dalle milizie serbo- Riporta tio.ch

Srebrenica 30 anni dopo, in due documentari la memoria di un padre e il ritorno di un figlio - Ne I diari di mio padre e Il ragazzo della Drina, testimonianze e ricordi del massacro di Srebrenica diventano un monito per costruire un futuro di pace partendo dall'orrore ... wired.it scrive