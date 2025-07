Traffico Roma del 11-07-2025 ore 07 | 30

Se state pianificando il vostro viaggio a Roma questa mattina, è importante essere informati sulle condizioni del traffico. Dalle prime ore del mattino, la Capitale si presenta già molto congestionata: code e rallentamenti segnano il raccordo anulare, la Flaminia, la Salaria e la tangenziale est. Restate aggiornati sulle ultime notizie per evitare intoppi e arrivare puntuali a destinazione.

Luceverde Roma dai trovati dalla redazione traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo anulare con code dalla Casilina all'appia incolonnamenti sulla Flaminia dal raccordo a via dei due che lungo la Salaria da Fidene all'aeroporto dell'Urbe rallentamenti e code sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara la tangenziale est sulla stessa tangenziale est code da via delle Valli a via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico a Villa Bonelli per un albero caduto sulla sede stradale chiusa via Anselmo Ciappi all'altezza di via Gaudenzio Fantoli ultimo giorno della conferenza su la ripresa del Ucraina nel centro congressi della nuvola sulla Colombo chiusura ad ampio raggio interessano tutta la zona dell'EUR in particolare resta chiusa la Cristoforo Colombo nel tratto da Largo della sino alle rampe del viadotto della Magliana su entrambe le carreggiate comprese le complanari chiuso anche il tratto da viale dell'Umanesimo a viale Africa e da Piazzale venticinque marzo 1957 7 a viale dell'Umanesimo in direzione del centro chiusa poi la Stazione EUR Fermi della metro B spostato il capolinea bus antistante La Stazione EUR Fermi interessate poi da di limitazioni 28 linee di bus inevitabile la formazione di rallentamenti e code in tutta l'area circostante come sempre per tutti i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.