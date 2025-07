Climber precipita e fa un salto di 15 metri

Una vera e propria scena da brivido si è svolta ieri pomeriggio in val Gardena, quando un climber tedesco di 57 anni ha rischiato di perdere la vita precipitando di circa 15 metri durante l'ascensione della Cresta est del Fermeda. La rapidità d'intervento ha evitato il peggio. Sul luogo dell'incidente sono giunti immediatamente i soccorritori, pronti a mettere in atto le operazioni di salvataggio. La vicenda sottolinea ancora una volta quanto la montagna possa essere imprevedibile e pericolosa.

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di ieri – giovedì 10 luglio – in val Gardena dove un climber tedesco di 57 anni, durante la scalata della Cresta est del Fermeda, è precipitato per una quindicina di metri. La chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata poco dopo le 14. Sul posto sono.

