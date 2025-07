necessaria, assicurando un approvvigionamento stabile e affidabile. Il laboratorio per le rinnovabili del futuro si dedica proprio a questa sfida cruciale, sviluppando innovativi sistemi di accumulo che rivoluzioneranno il nostro modo di produrre e usare energia. Immaginate un mondo in cui la fonte piĂą pulita di energia sia anche la piĂą costante: il sogno sta diventando realtĂ .

Una delle critiche piĂą frequenti agli impianti eolici e solari riguarda la loro intermittenza, ossia la loro incapacitĂ di generare energia in modo costante, in quanto intrinsecamente dipendenti dalle condizioni atmosferiche. Ma una soluzione a questo problema c’è: sta nelle tecnologie di accumulo energetico, sistemi che consentono di “immagazzinare” l’energia elettrica prodotta ma non ancora consumata, per poi renderla disponibile quando è necessario (quando ad esempio non soffia vento o non splende il sole). In provincia di Catania, nella localitĂ di Passo Martino, si trova un centro all’avanguardia in Europa per le tecnologie di accumulo: è l’Innovation Lab & Hub di Enel, dove ogni giorno un nutrito team di esperti effettua ricerche e sperimentazioni per l’innovazione delle fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Tpi.it