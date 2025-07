Commerz Berlino dice stop a Unicredit

Commerzbank si oppone con fermezza alla scalata di Unicredit, mentre Berlino scende in campo per difendere il suo patrimonio bancario. La tensione tra le due istituzioni si fa sentire, con il governo tedesco che chiede all'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, di fare un passo indietro. La partita si svolge su un equilibrio delicato: quale sarà il prossimo movimento in questa sfida finanziaria?

I panzer tedeschi guadagnano terreno contro la scalata di Unicredit a Commerzbank. Ieri √® scattata la controffensiva del governo di Berlino che chiede all'ad Andrea Orcel di fare un passo indietro. ¬ęCi aspettiamo che abbandoni il suo tentativo di acquisizione. Rimaniamo impegnati per una Commerzbank indipendente¬Ľ, ha dichiarato alla Dpa il ministro delle Finanze e vice cancelliere, Lars Kingbeil, aggiungendo che si tratta di ¬ęuna banca di importanza sistemica in Germania¬Ľ che ¬ęha dimostrato di poter avere successo anche da sola¬Ľ. A inizio settimana il gruppo guidato da Orcel ha convertito parte dei suoi derivati, diventando primo socio di Commerzbank con il 20% del capitale e dei diritti di voto superando la quota dello Stato tedesco che √® attualmente del 12%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Commerz, Berlino dice stop a Unicredit

