Ruba una bicicletta e chiede il riscatto | Dammi 300 euro

Una vicenda che sembra uscita da un film thriller si è svolta a Rovereto, dove un uomo di 40 anni ha rubato una bicicletta a pedalata assistita dal valore di 1500 euro e, sorprendentemente, ha tentato di negoziare il riscatto chiedendo 300 euro per la restituzione. Fortunatamente, i carabinieri sono intervenuti tempestivamente, arrestando il ladro e restituendo l’oggetto del furto al legittimo proprietario. La giustizia ha fatto il suo corso, ma questa vicenda ci ricorda quanto sia importante vigilare e proteggere i propri beni.

