Roll!Fest | Bracciano capitale del gioco di ruolo per tre giorni

Preparati a immergerti in un mondo di fantasia e avventura: dal 11 al 13 luglio, Bracciano si trasforma nella capitale del gioco di ruolo con Roll!Fest, il più grande festival italiano dedicato a questa passione. Tre giorni di emozioni, incontri e scoperte tra strade, piazze e giardini che diventano scenari epici, offrendo oltre 104 eventi, ospiti d’eccezione e tante sorprese. Un’esperienza imperdibile per ogni appassionato e curiosi desiderosi di vivere nuove avventure.

L’intero borgo storico di Bracciano,trasformato l’11, 12 e 13 luglio, in uno scenario di gioco, dove le strade, le piazze e i giardini diventano teatro di avventure epiche. È questa l’essenza di Roll!Fest – Bracciano International RPG Festival, un evento unico in Italia dedicato al gioco di ruolo in tutte le sue forme, 104 eventi, oltre 100 espositori, 80 tavoli da gioco, 5 mostre, 12 anteprime ed esclusive, 75 ospiti: il più grande evento sul gioco di ruolo e il fantastico in Italia! Roll!Fest nasce con l’obiettivo di creare un’esperienza unica, trasformando Bracciano in un luogo di scoperta, immaginazione e condivisione -dichiarano gli organizzatori- vogliamo che ogni visitatore possa sentirsi parte di una grande storia, vivendo il GDR in un modo nuovo e coinvolgente il tutto all’interno di una cornice straordinaria: il borgo medievale di Bracciano. 🔗 Leggi su Funweek.it