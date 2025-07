Revoca della campagna anti-RU486 dei Pro Vita l' assessore Fabi | E' scientificamente infondata e pericolosa

L’assessore Fabi ha revocato la campagna contro la Ru486, un provvedimento che appare scientificamente infondato e potenzialmente rischioso. Questa pillola, utilizzata con successo e sicurezza in tutto il mondo da oltre trent’anni, rappresenta un’opzione fondamentale per le donne che scelgono di interrompere una gravidanza. In Emilia-Romagna, nel 2024, quasi il 73% delle donne ha optato per questa soluzione. È fondamentale affidarsi a dati e scienza per tutelare i diritti e la salute delle donne.

“La pillola RU486, utilizzata per l’interruzione volontaria di gravidanza farmacologica, è impiegata da oltre trent’anni in tutto il mondo e gode di una letteratura scientifica vasta e solida, che ne certifica efficacia, sicurezza e accettabilità. In Emilia-Romagna nel 2024 quasi il 73% delle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

