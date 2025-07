Falsificano le ricette mediche per comprare farmaci stupefacenti | tre denunce

In un'operazione che mette in luce la battaglia contro la criminalità nel settore sanitario, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma hanno scoperto un giro di falsificazione di ricette mediche. Tre persone sono state denunciate per aver tentato di ottenere farmaci stupefacenti attraverso documenti contraffatti. Un intervento deciso e fondamentale per proteggere la salute pubblica e garantire l'integrità del sistema sanitario.

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma, nell’ambito di mirati controlli a tutela della salute pubblica e del corretto utilizzo dei farmaci, hanno recentemente denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia tre persone. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: farmaci - falsificano - ricette mediche - comprare

Falsificano le ricette mediche per comprare farmaci stupefacenti: tre denunce - Tre persone sono state denunciate dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni di Parma per aver falsificato ricette mediche e acquistato farmaci stupefacenti illegalmente.