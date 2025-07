L’Antitrust spinge Revolut all’angolo Aperta l’istruttoria | Pratiche scorrette

L’Antitrust alza il velo su Revolut, la fintech diventata banca con oltre 3 milioni di clienti in Italia. L’istruttoria si concentra su pratiche scorrette, tra messaggi ingannevoli e modalità aggressive nella gestione dei servizi. Una situazione che mette sotto i riflettori la trasparenza e l’affidabilità di una delle app più popolari del momento. La questione si fa urgente, perché la tutela del consumatore è al centro di ogni innovazione finanziaria.

L'Antitrust punta i riflettori su Revolut, la app finanziaria che da qualche mese è diventata anche in Italia una banca in piena regola superando la soglia dei 3 milioni di clienti. L'Autorità Garante ha aperto un'istruttoria contestando «messaggi ingannevoli dei servizi di investimento offerti» e «l'impiego di modalità aggressive nella gestione dei servizi bancari». Contestata anche l'omissione «di informazioni chiare ed esaustive» sui requisiti richiesti per ottenere l'Iban italiano (con iniziali It) al posto dell'Iban lituano (dove ha sede la casa madre della filiale italiana), uno dei punti di forza della strategia della banca in atto nel nostro paese.