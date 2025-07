Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2025 ore 07 | 25

Benvenuti a Astral Infomobilità, il punto di riferimento per tutte le novità sulla viabilità nel Lazio. Oggi, alle 07:25 del 11 luglio 2025, segnaliamo alcune criticità a Roma: traffico intenso sul Raccordo Anulare in direzione Roma Sud e sulla Flaminia verso il centro città. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per affrontare al meglio la giornata. La mobilità è fondamentale, e noi vi aiutiamo a muovervi con serenità.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma Prima di rallentamenti per traffico sul Raccordo Anulare in internato all'uscita diramazione Roma sud è ampia si sta in coda poi sulla Flaminia dal raccordo via dei Due Ponti verso il centro che per gli eventi nella è capitale prosegue oggi all'Eur nel centro congressi la nuvola la conferenza su kraina la Colombo è interdetta al traffico nell'area dell'Euro nello specifico È attivo il divieto di transito Sulle carreggiate centrali e sulle con canali e il tratto tra Largo Pella fino alle rampe di immissione di uscita della Roma Fiumicino in arrivo dal centro uscita obbligatoria verso viadotto della Magliana transito vietato poi da Piazzale venticinque marzo 1957 a viale dell'Umanesimo direzione centro Idem dell'Umanesimo viale Africa e da qui a Largo Pella per il trasporto pubblico chiusa la Stazione EUR Fermi della metro B in oltre 23 linee di bus deviano su percorsi alternativi da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto l'attenzione ora un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio

