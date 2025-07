Il regalo di Modric ad Arda Guler prima di lasciare il Real è da brividi | il turco non può crederci

Un gesto carico di emozione e rispetto, che testimonia il forte legame tra i due campioni. Prima di salutare il Real Madrid, Luka Modric regala ad Arda Guler un ricordo indimenticabile, lasciando il turco senza parole. Un momento che rimarrà impresso nei cuori di tutti gli appassionati di calcio. Scopriamo insieme cosa rende questo addio così speciale.

Luka Modric prima di lasciare definitivamente il centro sportivo del Real Madrid invita Arda Guler ad avvicinarsi a lui. Il croato tira dal borsone la sua maglietta e la mette nelle mani del croato: la reazione è da brividi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: modric - arda - guler - prima

La prima pagina della Gazzetta di oggi: STRAPPO INTER Vai su Facebook

Il Modric definito vecchio è più forte di Reijnders in conduzione palla; R. Madrid - Juventus (1-0) Mondiale per club 2025; Tutto facile per il Real di Ancelotti! Rotondo 5-0 con i giovani al Minera.

Il Modric definito vecchio è più forte di Reijnders in conduzione palla - Come verrà utilizzato da Allegri nel Milan? msn.com scrive

Arda Guler, il Real Madrid ha fissato il prezzo: Inter in prima ... - MSN - Il Real Madrid, come è noto, ha un diritto di recompra a cifre già concordate, ma negli ultimi giorni c'è un'altra novità: i nerazzurri sarebbero interessati anche al classe 2005 Arda Güler ... Secondo msn.com