Roma gli zombie che passeggiano sul Raccordo Anulare fatti di eroina Cobret

A Roma, il Grande Raccordo Anulare si trasforma in un inquietante palcoscenico di zombie umani, tutti vittime della droga chiamata Cobret. Passeggiando scalzi e barcollanti, questi individui sembrano usciti da un incubo, mentre automobilisti impotenti si trovano faccia a faccia con scene surreali e inquietanti. La presenza di tali "zombie" solleva gravi preoccupazioni sulla diffusione di questa sostanza e l’allarme cresce. È urgente intervenire per fermare questa spirale di degrado.

Un 40enne è stato fermato mentre girovagava sul Grande Raccordo Anulare di Roma a piedi. Non è l’unico. La Polizia locale ne ha intercettati altri cinque. Camminavano sulla strada barcollando e gli automobilisti se li vedevano spuntare davanti all’improvviso. «Mi sono imbottito di cobret, d’eroina e poi l’alcol.», ha detto agli agenti mentre vagava scalzo. La droga si chama Cobret, un oppiaceo conosciuto come scarto dell’eroina. Non si inietta ma si inala dopo aver fatto squagliare la polvero su un cucchiaio. I fumi escono fuori a serpentina, ricordando la forma del cobra. L’eroina Cobret. Il Messaggero dice che un poliziotto lo ha incontrato mentre stava sulla rampa del Raccordo dalla via Casilina. 🔗 Leggi su Open.online