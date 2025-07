Virginia Chiastra | A Parma si pagano le tasse più alte in Regione si abbia il coraggio di invertire la rotta

Virginia Chiastra a Parma si batte per un cambiamento: le tasse comunali, tra le più elevate in regione, pesano sulle famiglie e le imprese. Il suo messaggio è chiaro: è ora di invertire la rotta e valorizzare il benessere della comunità. Virginia Chiastra, consigliere del gruppo Vignali e presidente di Missione Parma, invita tutti a unirsi in questa sfida, perché una città più giusta e competitiva si costruisce insieme.

Virginia Chiastra, consigliere comunale del gruppo Vignali e presidente di Missione Parma, va all’attacco sul tema delle tasse comunali, dopo la classifica “che vede la nostra città ottenere il triste primato della più esosa dal punto di vista fiscale”. Chiastra aggiunge che “purtroppo non ci. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: chiastra - virginia - parma - tasse

Virginia Chiastra: "A Parma si pagano le tasse più alte in Regione, si abbia il coraggio di invertire la rotta" - Virginia Chiastra, consigliere comunale di Parma, denuncia con forza il primato della nostra città tra le più tassate in regione, invitando a un coraggioso cambio di rotta.

La consigliera comunale del gruppo Vignali sindaco: "La sinistra di Parma mantiene da anni le aliquote ai massimi livelli, sia per quanto riguarda l’addizionale Irpef sia per le varie aliquote IMU" Vai su Facebook

Virginia Chiastra: A Parma si pagano le tasse più alte in Regione, si abbia il coraggio di invertire la rotta; Virginia Chiastra: le priorità di Missione Parma in Consiglio comunale; Missione Parma presenta la scuola di formazione politica Visione Italia -.

Virginia Chiastra: "A Parma si pagano le tasse più alte in Regione, si abbia il coraggio di invertire la rotta" - La consigliera comunale del gruppo Vignali sindaco: "La sinistra di Parma mantiene da anni le aliquote ai massimi livelli, sia per quanto riguarda l’addizionale Irpef sia per le varie aliquote IMU" ... parmatoday.it scrive

Virginia Chiastra: "L'area verde? Politica ambientale ideologica e ... - Politica ambientale ideologica e tasse invisibili per i cittadini" La consigliera del gruppo Vignali Sindaco: "Non bastano già le decine di milioni di euro ... Da parmatoday.it