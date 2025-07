Incidente stradale a Lipari muore Orazio Ischia dopo dodici giorni di coma

Un dramma che ha sconvolto Lipari e l'intera comunità eoliana: Orazio Ischia, 58 anni, dopo dodici giorni di coma, si è spento all’ospedale Cannizzaro di Catania. Un incidente che ha scosso tutti, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e parenti. La tragedia ci ricorda quanto possa essere fragile la vita e l’importanza di guidare con prudenza, affinché episodi come questo non accadano mai più.

E’ morto all’ospedale Cannizzaro di Catania, dopo 12 giorni di coma, Orazio Ischia, il 58enne rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto a Lipari, in via Falcone Borsellino, il 28 giugno. Una tragedia che ha colpito la comunità eoliana dove era molto conosciuto e stimato anche per la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

