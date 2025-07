Motociclista cade in una scarpata a Tornolo | grave in elisoccorso al Maggiore

Un incidente improvviso ha coinvolto un motociclista nel cuore dei boschi di Tornolo, in provincia di Parma. Caduto accidentalmente in una scarpata durante un giro tra i sentieri del monte Penna, l’uomo si trova ora in condizioni gravi, trasportato d’urgenza in eliambulanza verso il reparto di emergenza. La dinamica dell’incidente e le operazioni di soccorso sono ancora oggetto di indagine, ma ciò che conta è che l’intervento tempestivo ha fatto la differenza.

Un motociclista è caduto in una scarpata, mentre stava percorrendo una strada nei pressi di un sentiero nei boschi del monte Penna, nel territorio del comune di Tornolo, nel pomeriggio di giovedì 10 luglio, verso le ore 16. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

