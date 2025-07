Capello | David può fare la differenza Vlahovic? Se restasse sarebbe la cosa peggiore

Nel mondo del calcio, ogni decisione può fare la differenza: mentre David Pu242 si distingue per il suo talento, l'ex tecnico juventino mette in guardia Vlahovic, ricordandogli che la maglia pesa più di ogni aspettativa. La prossima stagione rappresenta una chance d'oro anche per Yildiz, chiamato a dimostrare tutto il suo valore e a lasciare un segno indelebile nel cuore dei tifosi. La sfida è appena iniziata.

