Il Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale incontra De Pascale | Verso un nuovo modello più efficiente e moderno

Un dialogo fondamentale per rilanciare e modernizzare la polizia locale in Emilia-Romagna. Il sindacato unitario lavoratori polizia locale incontra De Pascale, aprendo le porte a un modello più efficiente e al passo con i tempi. Un passo decisivo verso un sistema di sicurezza più forte e condiviso. La collaborazione tra istituzioni e rappresentanti dei lavoratori segna l’inizio di una nuova era per la polizia locale regionale.

Si è svolto nei giorni scorsi un importante incontro tra il direttivo regionale del SULPL Emilia-Romagna (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) e il Presidente della Regione Michele De Pascale, nell’ambito di un confronto istituzionale volto ad avviare un nuovo percorso di riforma e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

