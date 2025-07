Giani | Facevo il portiere avevo un provino e non ci andai Lì capii che avrei giocato a volley

Giani, ex portiere e vicecampione olimpico con la Nazionale dei Fenomeni, ha scoperto il suo vero talento nel volley invece che tra i pali. Con l’oro da allenatore della Francia, insegna che superare le aspettative è la vera vittoria di un tecnico. Per lui, ogni squadra conquistata rappresenta uno scudetto personale, dimostrando che la passione e la determinazione possono cambiare il destino. E tu, quale scudetto sogni di conquistare?

Vicecampione olimpico da giocatore con la nazionale dei Fenomeni, oro da allenatore con la Francia: "Portare la propria squadra oltre i pronostici, per un allenatore è già una vittoria. Ogni tecnico ha il suo scudetto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giani: "Facevo il portiere, avevo un provino e non ci andai. Lì capii che avrei giocato a volley"

In questa notizia si parla di: giani - facevo - portiere - avevo

?L'intervista a Luca Marchegiani ? https://www.sslazio.it/it/video/interviste-23/l-intervista-a-luca-marchegiani #AvantiLazio Vai su Facebook

Giani: Facevo il portiere, avevo un provino e non ci andai. Lì capii che avrei giocato a volley.

Gianni Morandi: “Avevo smesso di cantare, poi una telefonata di Mogol ... - sembrava tutto un grande gioco dove facevo diventare il mio mestiere una cosa di puro divertimento”. ilsussidiario.net scrive

Gianni Amelio: “Faccio film per restare giovane, non avevo soldi e ... - Dopo l’ultimo ciak ci scambiammo i maglioni come fanno i giocatori con le magliette». Lo riporta repubblica.it