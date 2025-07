Viabilità e traffico in via Polonio per la ciclabile le soluzioni del Comune

Il cuore di Valpolcevera si anima con nuove proposte per migliorare la viabilità e la sicurezza di via Polonio. Il Comune di Genova, insieme al Municipio V, ha presentato soluzioni innovative per affrontare le criticità tra via Polonio e via Romairone, promuovendo una mobilità più sostenibile e fluida. L'intervento include, tra le altre iniziative, l'adeguamento dell'aiuola con lo spigolo in...

Comune di Genova e Municipio V Valpolcevera, in una nota firmata dall'assessore a mobilita e traffico Emilio Robotti e dal presidente Michele Versace, hanno annunciato le possibili soluzioni per risolvere i problemi di viabilità tra via Polonio e via Romairone. L'aiuola con lo spigolo in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

