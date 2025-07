Sabatini | Luis Enrique è il più bravo di tutti Ecco perché Roma non lo capì

Sabatini e Luis Enrique: un binomio di talento, sacrificio e visione. La loro coerenza e passione hanno plasmato carriere straordinarie, rendendo il calcio un’arte da ammirare. Roma, Psg, Salernitana: ogni tappa testimonia la loro capacità di reagire e crescere con determinazione. Ecco perché Luis Enrique, nonostante le sfide, resta uno dei leader più affascinanti del panorama calcistico.

"Talento e sacrificio: il Psg l'ha creato così. Lui è cresciuto e invecchiato, ma reagisce a ciò che gli capita come tutti ammiriamo". Il direttore generale della Salernitana parla così del carisma e leadership dello spagnolo, sua intuizione ai tempi della Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sabatini: "Luis Enrique è il più bravo di tutti. Ecco perché Roma non lo capì"

In questa notizia si parla di: roma - tutti - sabatini - luis

Roma, spenti tutti i focolai causati dall’esplosione al Prenestino - Roma può tirare un sospiro di sollievo: tutti i focolai scatenati dall'esplosione al Prenestino sono stati domati, garantendo la sicurezza dei residenti.

Walter Sabatini alla Gazzetta: “Perché Luis Enrique non funzionò a #Roma? Semplice, l’ambiente non lo ha trattato decorosamente, c’è chi lo chiamava addirittura Stanlio. E lui di tutto ciò rimase dispiaciuto. Io, Baldini e Pallotta lo abbiamo supplicato di restar Vai su X

Rudi Garcia, l’uomo che ci fece sognare di nuovo. Arrivò con un sorriso gentile e una frase che rimase nella testa di tutti: “Roma non si discute, si ama.” E in quel momento capimmo che qualcosa stava cambiando. La sua Roma correva, segnava, dominava. U Vai su Facebook

Sabatini: Luis Enrique è il più bravo di tutti. Ecco perché Roma non lo capì; Sabatini: Luis Enrique? Oggi Roma sarebbe prontissima a riaccoglierlo, allora forse era presto. Resto orgoglioso di averlo scelto; Luis Enrique un Ufo, 10 anni di vantaggio. Lautaro da Pallone d'Oro.

Sabatini: “Luis Enrique alla Roma non accettò le nostre ... - MSN - Non era stato rispettato da alcune frange della tifoseria, non solo andò via, ma restò fermo un anno. Riporta msn.com

Roma, Sabatini: "Soddisfatti di Luis Enrique. Il progetto è al 50%" - tattico è al 50%, ma le abitudini e i comportamenti ormai sono vicini alla perfezione. Si legge su romatoday.it