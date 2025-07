Corsi sostegno tre anni di servizio | aperti i BANDI delle Università ecco le scadenze AGGIORNATO con Università Europea di Roma

Se sei un insegnante con almeno tre anni di servizio nel sostegno e sogni di specializzarti, questa è la tua occasione! Sono stati infatti aperti i bandi di concorso presso le università italiane, compresa l'Università Europea di Roma, per i corsi di specializzazione riservati ai docenti con esperienza negli ultimi cinque anni. Scopri tutte le scadenze e i requisiti aggiornati per dare una svolta alla tua carriera nel mondo dell'istruzione.

Percorsi di specializzazione per docenti con tre anni di servizio sostegno per il grado specifico negli ultimi cinque svolti in scuole stataliparitarie, ai sensi del dm n. 75 del 24 aprile 2025. Necessario il titolo di studio di accesso al grado richiesto. L'articolo Corsi sostegno tre anni di servizio: aperti i BANDI delle Università, ecco le scadenze AGGIORNATO con Università Europea di Roma . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Percorsi specializzazione sostegno INDIRE/Università: costi a carico dei docenti, si pagherà anche iscrizione, esame finale e certificato? - Mancano pochi passaggi da parte di INDIRE e delle università per avviare i percorsi di specializzazione per i docenti di sostegno, in base ai decreti d.

