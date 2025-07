Parma Promenade ecco come sarà il nuovo shopping resort da 52 mila metri quadrati | LE IMMAGINI

Parma Promenade sta per rivoluzionare il panorama dello shopping in Emilia-Romagna: un innovativo resort all'aperto di 52.000 metri quadrati, nato dalla visione di Eurofund Group. Questa trasformazione segna un nuovo capitolo, combinando eleganza, comfort e intrattenimento in un’unica destinazione. Immaginate un luogo dove lo shopping si fonde con il relax e la socialità , in un contesto urbano rinnovato e vibrante. Ecco come sarà il futuro del leisure a Parma, pronto a catturare l’attenzione di tutti.

Eurofund Group, società internazionale di investimento e sviluppo nota per la trasformazione di spazi urbani in destinazioni iconiche, sta dando vita a Parma Promenade - il primo Shopping Resort all'aperto della regione Emilia-Romagna. L'ambiziosa riqualificazione dell'ex centro commerciale

Una superficie totale di 52mila metri quadrati, di cui 15mila dedicati all'intrattenimento (piste da bowling, giochi di realtà virtuale e aree interattive, una palestra