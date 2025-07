Bper espugna Popolare Sondrio

Bper Bank conquista la Popolare di Sondrio, segnando una svolta nel panorama bancario italiano. Con l'Opas ormai oltre il 35%, l'istituto modenese si prepara a rafforzare ulteriormente la sua presenza in Valtellina. L'offerta in contanti da 1 euro per azione, pari a 452 milioni di euro, ha già suscitato interesse, lasciando intravedere nuove opportunità di crescita. Sopra il 35% l'offerta è valida, trattandosi di...

Va a segno l'Opas di Bper sulla Popolare di Sondrio. Ieri, alla vigilia della chiusura dell'operazione l'istituto modenese ha superato la soglia minima, fissata al 35% del capitale della banca valtellinese, arrivando al 35,96%. Con spazio per crescere ancora nell'ultima giornata: il recente rilancio in contanti - pari a 1 euro per azione, 452 milioni in totale - spingerà altri azionisti ad aderire. Sopra il 35% l'offerta è valida, trattandosi della soglia irrinunciabile mentre quella del 50% più un'azione è rinunciabile. Se oggi l'asticella salirà , sarà più semplice per la banca guidata da Gianni Franco Papa (in foto) accelerare sull'incorporazione della Sondrio e sulle sinergie.

