L’Italia degli Svogliati arranca dietro l’Europa dei Volenterosi

cui l’Italia si trova ad affrontare questa importante sfida europea. Mentre l’Europa si muove con determinazione e organizzazione, il nostro Paese mostra ancora segnali di svogliatezza e rallentamenti, evidenziando la necessità di un cambio di passo concreto. È il momento di riflettere su come possiamo trasformare queste difficoltà in opportunità di crescita e di rinnovamento.

Le immagini degli invitati in fila per ore sotto al sole, le cronache impietose sul caos alla registrazione, gli svenimenti, la folla accalcata attorno al personale che urla, non senza qualche difficoltà di pronuncia, i nomi di chi dovrebbe ritirare un badge alla conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, forse prematuramente ma comunque meritoriamente voluta da Giorgia Meloni, rappresentano bene la fatica, l’incertezza e l’improvvisazione con cui l’Italia degli Svogliati tenta di tenere il passo dell’Europa dei Volenterosi. Come testimonia del resto il contemporaneo voto sulla mozione di sfiducia a Ursula von der Leyen nel Parlamento di Strasburgo, dove ancora una volta si ritrovano dalla stessa parte, quella dei populisti e dei sovranisti antieuropei, Lega e Movimento 5 stelle, ma anche parte del Pd (tra dissidenti e assenti) e, appena un passo più in là, con la clamorosa scelta di non partecipare al voto, pur avendo appena annunciato voto contrario, Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it