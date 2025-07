Montelungo i politici | Opera strategica per colmare il gap di residenze universitarie

Montelungo rappresenta una risposta concreta alle esigenze di studenti e giovani professionisti, un’opportunità di crescita e inclusione per Bergamo. Con l’avvio del progetto di rigenerazione urbana delle ex caserme Montelungo e Colleoni, si delinea un futuro innovativo e sostenibile per la città, che valorizza il patrimonio storico e al contempo risponde alle sfide sociali. Un intervento strategico, che valorizza...

Bergamo. Ha preso il via giovedì 10 luglio, con la cerimonia di posa della prima pietra, il progetto di rigenerazione urbana dell'area delle ex caserme Montelungo e Colleoni. Entro 5 anni sull'area di 25mila metri quadri sorgerà un moderno campus universitario con residenze che tenterà di rispondere al sentito bisogno di UniBg di mettere a disposizione ai suoi studenti appartamenti a prezzi accessibili. "Un intervento strategico, che valorizza il patrimonio pubblico e sostiene concretamente il diritto allo studio – ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e Opere Pubblico, Claudia Terzi -.

