Violenta lite in strada a Milano | uomo accoltellato al collo

Una sera di tensione a Milano, dove una violenta lite in strada si è trasformata in un episodio drammatico: un uomo è stato ferito gravemente al collo e trasportato d'urgenza in ospedale. L'episodio si è verificato giovedì sera in via Saporano, lasciando la comunità sgomenta di fronte a questa escalation di violenza. La polizia sta indagando per chiarire i motivi dell'aggressione e garantire che la giustizia faccia il suo corso.

Un uomo è rimasto ferito in modo grave dopo una violenta lite scoppiata in strada a Milano. Il suo avversario lo ha colpito con una coltellata al collo e lui è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Uomo accoltellato in via Saporano Succede attorno alle 20 di giovedì in via Michele. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

