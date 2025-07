Ragazzi e coltelli aggressioni a Saronno e Cormano; da Novate Sveva racconta | Quando ti esplode la testa – ANTEPRIMA

Questa settimana, il nostro notiziario si apre con cronache che scuotono Saronno e Cormano: aggressioni con coltelli da parte di giovani e altri episodi inquietanti. Da Novate Sveva ci racconta un mondo in tumulto, dove i giovani si trovano spesso in situazioni limite e la tensione cresce. Un quadro crudo e reale che invita a riflettere su un’Italia che cambia, tra emergenze e sfide quotidiane.

Il notiziario torna in edicola questa settimana e si apre con episodi di rapine e aggressioni di giovani con il coltelli, a Saronno e Cormano Da Novate Sveva racconta: "Quando a vent'anni ti esplode la testa" Saronno – Un caso di Dengue: disinfestazione nel quartiere Origgio – Fugge nel traffico in mutande: mistero in Varesina .

Cormano, ragazzo accoltellato per rapina fuori dal centro commerciale: 16enne arrestato per tentato omicidio - Il 21enne, che era in compagnia di un amico, era stato circondato da quattro ragazzi armati di coltelli e spray urticanti. Lo riporta milano.corriere.it