Benedetti mostra ‘gli attributi’ all’avversario sbagliato | Oukhadda gli fa vedere un ‘cu ore’ grande così

Tempo di lettura: 2 minutiSeci avesse messo la stessa grinta e lo stesso grado di provocazione quando indossava la maglia del Benevento, probabilmente staremmo parlando di un altro giocatore. E invece il difensore si è ricordato di manifestare carattere con qualche mese di ritardo e contro la sua ex squadra, dindo ciò che nel Sannio non ha fatto mai. Pigro, indolente, quasi passivo fatta eccezione per alcune fiammate. Per il resto giocatore dimenticabile. In estate il passaggio al Trapani. Ieri l’incrocio col Benevento e l’incrocio con, il terzino italo marocchino che, invece, in quanto a carattere ha ben poco da invidiare agli altri giocatori.Non è passato inosservato lo scambio di battute tra, o meglio lo scambio di gesti mentre i due stavano riprendendo la propria posizione.