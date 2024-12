Sport.quotidiano.net - Basket, la Libertas Livorno strapazza Udine

, 8 dicembre 2024 – La miglioredella stagione, una delle più serie candidate alla promozione, davanti ad un PalaMacchia in festa. Una vittoria tanto netta quanto preziosa per gli amaranto che conquistano due punti fondamentali in ottica salvezza. I ragazzi di Andreazza conducono la gara fin dal primo minuto giocando con grande fluidità in attacco e con estrema solidità in difesa, sfruttando le brutte percentuali die costringendo il miglior attacco del campionato a chiudere con soli 60 punti. L’85-60 finale sta quasi stretto ai padroni di casa che hanno dominato lungo tutto l’arco dei quaranta minuti., le foto della partita L’MVP della partita è senza dubbio Adrian Banks, autore di 29 punti con un impressionante 5/7 da tre e tante conclusioni da campione (34 di valutazione).