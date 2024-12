Quotidiano.net - Assegno unico dicembre 2024: date e importi. Una buona notizia per il 2025

Roma, 9– Fra il 17 e il 19le famiglie con figli a carico riceveranno dall’Inps glirelativi all’per il. Ma ecco, nel dettaglio, una piccola guida per capire come e in che modo saranno erogati i contributi. Quando arriva l'Cosa fare se ci sono modifiche da segnalare Glierogati A chi spetta l'Come si presenta la domanda e le scadenze Le novità delQuando arriva l'Per nuclei familiari senza variazioni recenti i pagamenti sono previsti per il 17, 18 e 19. Per nuclei con variazioni recenti, come nuovi nati o cambiamenti nella composizione familiare, i versamenti sono previsti verso la fine di, generalmente nell'ultima settimana. L’anno fiscale chiude i conti proprio con questa mensilità, lasciando spazio a ricalcoli per redditi dichiarati e verifiche sulle informazioni fornite.