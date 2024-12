Quifinanza.it - Assegno unico dicembre 2024, date dei pagamenti da segnare sul calendario

L’Inps ha ufficializzato ildeiper l’di, confermando che gli accrediti inizieranno a metà mese. Le famiglie che non hanno subito modifiche nelle condizioni del nucleo familiare riceveranno la prestazione nei giorni 17, 18 e 19. Per coloro che hanno subito variazioni, come nuovi nati o cambiamenti nella composizione familiare, gli importi verranno erogati verso la fine del mese, generalmente entro l’ultima settimana.L’anno fiscale chiude i conti proprio con questa mensilità, lasciando spazio a ricalcoli per redditi dichiarati e verifiche sulle informazioni fornite. Chi non ha aggiornato l’Isee, o lo ha fatto in ritardo, potrebbe trovarsi davanti a qualche correzione nei prossimi mesi. Intanto, per chi ha fatto richiesta solo a novembre, l’attesa si allunga fino a gennaio.