Amber di Claudia Scattolini, analisi e recensione della fragranza

– è una referenza“Fragrance Designer” italiana, chi èClasse 1973, nasce a Peschiera del Garda. Sceglie di seguire le ormesua famiglia di farmacisti da generazioni e si laurea all’Università di Ferrara. Ambizione e determinazione, poi, la portano a oltrepassare i i confini del Bel Paese.È la prima italiana ad essere ammessa al percorso internazionalecelebre ISIPCA di Parigi fondata da Jean Jacques Guerlain, scuola di riferimento mondiale per la profumeria e la cosmesi. Dopo aver studiato con dei guru dell’olimpo olfattivo come Jean Claude Ellena e Jean Jacques Etienne, torna in Italia, consegue il diploma Master Business Managment nell’Ateneo patavino e comincia a lavorare per laboratori e aziende leader del settore dei profumi.