Agi.it - Accoltellata 24enne in Brianza, fermato l'ex compagno che l'aveva già aggredita con l'acido

Leggi su Agi.it

AGI - Una donna di 24 anni è stataa Giussano, in provincia di Monza. È accaduto - come riferito dall'Areu - poco prima delle 13.30 nell'area del centro commerciale Gran Giussano in via Prealpi. Lache ha riportato molteplici ferite alla schiena è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Sulla vicenda indagano i Carabinieri. Il presunto aggressore è stato rintracciato e bloccato a Stradella, in provincia di Pavia. L'uomo sarebbe evaso dagli arresti domiciliari dove si trovava per una precedente aggressione nel novembre 2023 con l'commessa nei confronti della vittima a Erba (Como). La ragazza al momento dei soccorsi era cosciente e avrebbe indicato lei ai carabinieri della compagnia di Seregno il suo aggressore.