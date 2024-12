Quotidiano.net - Trump sull’Ucraina: “Possibile riduzione degli aiuti”

Roma, 8 dicembre 2024 – Donaldtra guerra in Ucraina e ‘vertenza’ Nato. In un’intervista rilasciata a Nbc News prima dell’incontro trilaterale di ieri con Zelensky e Macron nel giorno dell’inaugurazione di Notre Dame, il tycoon a domanda sull’eventualeall’Ucrainarisponde con un “è”. E torna sulla Nato, come aveva già fatto nel suo primo mandato. Confezionando un messaggio chiaro per gli alleati. “Se pagano i loro conti e ci trattano in modo equo, la risposta è assolutamente resterò nella Nato”. In caso contrario, “considererà seriamente” la possibilità di uscirne. Ma andiamo con ordine. TOPSHOT - France's President Emmanuel Macron (C) thumbs up flanked by US president-elect Donald(RO and Ukraine's President Volodymyr Zelensky (2nd L) after a meeting at The Elysee Presidential Palace in Paris on December 7, 2024.