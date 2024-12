Superguidatv.it - Tradimento, anticipazioni puntata dell’8 dicembre: Güzide travolta da una serie di eventi

Stasera – domenica 8– la soap turca(Aldatmak) si presenta al suo secondo appuntamento con i fans. Cosa ci riservano i tre episodi del serial turco con Vahide Perçin in onda stasera dalle 21:30 alle 23:52 circa su Canale 5?scopre ildi TarikLa storyline avrà inizio nel momento in cui la giudice sarà intenta a controllare la casa di una cliente. Mentre si trova sul posto, la protagonista sentirà chiaramente la voce del marito Tarik nell’abitazione accanto.non riuscirà a spiegarsi la presenza di Tarik lì, fino a quando non scoprirà che l’uomo l’ha sempre tradita e conduce una doppia vita.La vendetta dinei prossimi episodiLa sua vendetta sarà quella di rovinare pubblicamente l’immagine del marito e quella della sua famiglia segreta.