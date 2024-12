Anteprima24.it - Telesina, due feriti in codici in rosso per uno scontro tra due auto

Tempo di lettura: < 1 minutoDuein codiceè il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte all'1:40 circa sulla Benevento-Caianello all'altezza dello svincolo per San Salvatore Telesino.Due vetture si sono scontrate per cause in corso d'accertamento: una Fiat Doblò e una Fiat Grande Punto. I due conducenti sono stati trasportati presso l'ospedale San Pio di Benevento in codicema non in pericolo dio vita dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita per i rilievi.