Quotidiano.net - Tammurriata 'Bella ciao' per i lavoratori di Trasnova

Libri donati ai figli degli operai ed unacon le note di "" per incitare idia continuare la battaglia fino a quando non saranno ritirati i licenziamenti. Una domenica dell'Immacolata particolare quella trascorsa davanti allo stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco (Napoli), daidiin presidio ormai dallo scorso 2 dicembre, molti dei quali oggi hanno portato anche la moglie ed i figli. Stabilimento che, a causa della protesta, resterà chiuso anche domani. Pasta al forno, qualche dolcetto offerto dai cittadini e dagli operai di Stellantis in segno di solidarietà, e l'attesa dell'incontro di martedì al Mimit. Alcuni cittadini hanno portato ceppi di legna da ardere per riscaldare i, che si apprestano a trascorrere una nuova notte ai cancelli.