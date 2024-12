Sport.quotidiano.net - Spezia-Cittadella 5-0: gli aquilotti si rialzano con una goleada

Leggi su Sport.quotidiano.net

La, 8 dicembre 2024 – Una vittoria larghissima. Così, dopo la sconfitta di Palermo dello scorso turno, risponde loche batte 5-0 il, ultimo in classifica della Serie B, nella sedicesima giornata di andata. Tre gol già nel primo tempo, altri due nella ripresa per rispondere al successo esterno del Pisa di ieri. D'Angelo sceglie Pio Esposito e Di Serio come coppia d'attacco, per il resto rientra Bertola tra i titolari. La prima fiammata è spezzina con Elia ad impegnare Kastrati dopo 7', comunque glipartono fortissimo e tengono in continua apprensione i veneti di Dal Canto. Gli ospiti si fanno vedere al 20', dopo l'errore di Wisniewski che lascia palla a Pandolfi, il cui tiro sul primo palo viene deviato in corner da Gori. La possibilità per passare in vantaggio c'è al 24' con Pio Esposito che riceve, dopo la sponda di Di Serio su cross di Salvatore Esposito, controlla e sbaglia la conclusione, con Kastrati a parare miracolosamente.