Notizie.com - Siria, i ribelli hanno fatto irruzione nella residenza dell’ambasciatore italiano: cosa è successo

Leggi su Notizie.com

Le dimissioni di Assad e il suo arrivo in Russia ufficializzato da Putin. Lain festa dopo la caduta del regime sotto i colpi della guerra civile messa a punto daidi al-Jolani. Le promesse di un Paese “esempio di democrazia”. Sono ore concitate dopo la repentina e fragorosa presa di Damasco.Nelle ore caotiche seguite alla vittoria delle milizie, iiniziato una vera e propria caccia agli uomini del regime di Assad. Si sono spinti fino alle sedi diplomatiche straniere, inclusa quella italiana.Stefano Ravagnan, perlustrando il giardino e sequestrando tre auto., i(Ansa Foto) – notizie.comMinuti di panico per qualche sparo contro un muro, ma senza conseguenze per lo staff diplomatico.