Calciomercato.it - Roma-Lecce, Pisilli: “Il gol è tutto per Bove”. E sul rinnovo è tranquillissimo

I giallorossi tornano a vincere dopo più di un mese e provano a ripartire: le parole di Niccolòdopo il successo contro i pugliesi all’OlimpicoDopo oltre un mese, latorna a esultare e fare punti in campionato. All’Olimpico ilsoccombe 4-1 al termine di una prestazione finalmente convincente, con tante occasioni create.Niccolò(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita in conferenza stampa è intervenuto Niccolò, grandissimo protagonista del match: “La corsa sotto la Sud la sognavo da sempre, un ricordo che porterò sempre con me. È stato liberatorio alla fine”.Con tanti cambi di allenatore riesci sempre a trovare il suo spazio e ruolo. Da dove nasce la tua serenità? “Io penso solo a giocare quando sto in campo, che siamo 1-1 o 1-0 per noi o per gli altri, do sempre il 100% ed è la cosa più importante.