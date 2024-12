Ilrestodelcarlino.it - Risucchiata in acqua nella notte mentre era sulla battigia, ragazza salva per miracolo

Porto San Giorgio (Fermo), 8 dicembre 2024 – Ha detto ad un amico che si sarebbe allontanata per andare in riva al mare, ma quando non l’ha vista tornare, preoccupato, è andato in spiaggia e l’ha vista in difficoltà in. A quel punto si è tuffato per riportarlae poco dopo è intervenuto anche l’assessore al commercio di Porto San Giorgio, Giampiero Marcattili. Insieme sono riusciti arla e ad affidarla alle cure dei sanitari del 118 della Croce Azzurra di Porto San Giorgio. Il drammatico episodio si è consumato questaall’altezza del lungomare centro di Porto San Giorgio. Era da poco passata l’una ed in via Oberdan era in corso una serata musicale con i dj. La giovane, probabilmente un po’ su di giri, si è allontanata per andare in spiaggia. Una volta in riva al mare non si è capito bene se lasi sia immersa volontariamente o se sia statadalle onde alte.