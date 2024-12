Metropolitanmagazine.it - Non solo John Lennon: quando le celebrità diventano un caso di cronaca nera

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Era la sera dell’8 dicembre 1980, esi apprestava a rincasare insieme alla moglie dopo aver trascorso il pomeriggio al Record Plant Studio. Il musicista si trovava di fronte all’ingresso del Dakota Building, il lussuoso edificio in cui risiedeva, sulla 72ª strada, nell’Upper West Side a New York,un «Hey, Mr.!» catturò la sua attenzione.Il venticinquenne Mark David Chapman esplose contro di lui cinque colpi di pistola, ferendolo alle spalle quattro volte, mentre l’ultimo sparo non andò a segno.fece in tempo a salire ancora qualche gradino, mormorando «I was shot.», per poi perdere conoscenza. Venne dichiarato morto alle 23:15. Mark David Chapman e la foto profetica conUna foto, realizzata da Y?ko Ono, degli occhiali insanguinati diL’assassino di, ex guardia giurata, era un grande ammiratore dei Beatles, in particolare di; la sua ossessione lo aveva spinto addirittura a sposare Gloria Hiroko Abe, una donna americana di origine giapponese che gli ricordava Y?ko Ono.