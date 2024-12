Liberoquotidiano.it - "Non rifarei più il selfie con lui". Pd senza vergogna, il volta faccia di Lo Russo su Tavares

Leggi su Liberoquotidiano.it

Con l'addio di Carlos, si è chiusa una fase drammatica per Stellantis. L'ad del Gruppo automobilistico si è reso protagonista di una gestione fallimentare. Ma ha comunque incassato una buonuscita milionaria. E in tanti, soprattutto esponenti del mondo della politica, stanno salendo sul carro di chi punta il dito contro il manager portoghese. Per esempio, Elly Schlein, che da poco si è svegliata dal suo letargo operaio. Ma non è la sola. Tanti altri esponenti del Pd, per paura di mettere alla gogna chi possiede Repubblica e Stampa, si sono sempre tenuti alla larga dalle accuse rivolte aed Elkann. Ma c'è anche chi ha fatto di peggio. Come il sindaco di Torino - in quota Pd - Stefano Lo, che addirittura si è spinto a rimpiangere ilche fece proprio con Carlos