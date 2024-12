Sport.quotidiano.net - Napoli-Lazio, probabili formazioni e dove vederla. Conte si affida ai big

, 7 dicembre 2024 - Dalla Coppa Italia al campionato nel giro di tre giorni e con le stesse avversarie in ballo, che naturalmente avranno ambizioni opposte: il, forte del supporto del Maradona, vorrà riscattare la pesante sconfitta rimediata in occasione degli ottavi di finale, la quarta di fila e ormai una sorta di tradizione che fa rima con una maledizione, mentre la, nonostante il cambio di scenario dall'Olimpico a Fuorigrotta, spera di ripetersi per restare agganciata al treno delle migliori della classifica e continuare a sognare in grande a dispetto del tonfo inatteso di Parma. L'appuntamento per entrambe lendenti e le rispettive aspirazioni è per domenica 8 dicembre alle 20.45, il secondo atto del doppio scontro diretto ravvicinato tra le due rivali. Le(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.