Napolipiu.com - Napoli-Lazio, La profezia di Eduardo De Filippo scuote Conte

Leggi su Napolipiu.com

, LadiDe">Dopo i successi di Inter e Atalanta, gli azzurri devono rispondere presente contro i biancocelesti per difendere il primato. La celebre commedia del maestro napoletano mai così attuale. Mai come in questo momento, la celebre commedia diDesembra scritta per ildi Antonio. “Gli esami non finiscono mai”, e gli azzurri lo stanno scoprendo sulla propria pelle in questo momento delicato della stagione.La sfida dell’Olimpico contro laarriva in un momento cruciale: l’Inter ha vinto il suo match, l’Atalanta ha effettuato il sorpasso momentaneo, e la sconfitta in Coppa Italia proprio contro i biancocelesti brucia ancora. Come riporta Il Mattino: “Arriva la notte per certi versi più attesa, quella che vale un bel po’ di risposte e un bel po’ d’orgoglio: ilsa di meritare un posto in zona Champions, ma deve capire se può competere per il primo posto oppure no”.