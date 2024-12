Ilgiorno.it - Manifestazione a Brescia contro il Ddl Sicurezza: in piazza per i diritti sociali

"Casa,, dignità: la veraè questa qua". Lo hanno gridato i tremila manifestanti che hanno partecipato all’iniziativa “Fermiamo il Ddl”, con un corteo che ha sfilato per le vie di, dale Cesare Battisti aDuomo, scelta come punto d’arrivo perché sede della Prefettura. Partecipazione alta, con imponente presenza anche di forze dell’ordine. A organizzare la protesta, l’Assemblea “No Ddl“ diche coinvolge una cinquantina tra associazioni e realtà politiche (Anpi sezione Caduti diRovetta, Basta Veleni, Magazzino 47,per tutti, Centro culturale islamico, Al lavoro per, Sinistra Italiana, sindacati di base,Pride, Al lavoro con). "Questaè un’iniziativa costruita dal basso, frutto di un percorso di confronto molto ampio, ancora in corso, tra attivisti di numerose realtà – hanno spiegato gli organizzatori negli interventi che hanno accompagnato il corteo – per respingere il disegno del Governo prossimo all’approvazione in Parlamento".