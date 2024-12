La Roma respira col Lecce e torna a sorridere dopo oltre un mese | Ranieri ecco la prima vittoria

Leggi su Sportface.it

A 38 giorni da quel match contro il Torino di fine ottobre, laa vincere ein campionato, provando ad allontanarsi da zone drammatiche di classifica. Il 4-1 alall’Olimpico frutta il ritorno al successo che ormai mancava da un’infinità di tempo e mette fine alla striscia di quattro sconfitte consecutive, e arriva anche lagioia per Claudio, chedue ko (più il bel pari col Tottenham in Europa) trova un poker fondamentale per provare a costruire qualcosa. Lo fa nel giorno della sua centesima panchina giallorossa in tre diverse avventure, e da questi tre punti, peraltro contro una squadra in forma con il cambio di allenatore, si riparteun periodo molto delicato, senza proclami o fronzoli. Ma col sorriso, quello che all’ambiente giallorosso è mancato per troppo tempo.